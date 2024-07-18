Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı, MÜSİAD İl Başkanı ve diğer birçok kurum ve kuruluş temsilcisi Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, yapılan ziyaretlerden dolayı teşekkür ederek kentin kalkınması ve gelişmesi için iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

18.07.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, MÜSİAD İl Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Kaymakamı olarak atanan Yunus Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü iken Diyarbakır Orman İşletme Müdürü olarak atanan Tahir Baydaş, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu, yapılan ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde Vali Zorluoğlu, kentin daha da kalkınması ve gelişmesi için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, AK Parti, MHP, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement