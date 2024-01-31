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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği\'nden açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişkin'in hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

31.01.2024 19:33
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SOSYAL medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Pişkin'i öldüren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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