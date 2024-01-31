Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği\'nden açıklama

Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Pişkin'i öldüren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika
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