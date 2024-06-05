DJI, Everest Dağı'nda drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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DJI, Everest Dağı'nda drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı

Çinli drone üreticisi DJI, Nepal tarafından Everest Dağı'nda ilk drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı. Bu işlemle yüksek irtifada dağcılık, acil kurtarma ve çevre koruma operasyonları kolaylaştırılmış oldu. Testlerde bir DJI FlyCart 30 drone'u ile malzemeler 5.364 metre yükseklikteki Ana Kamp'tan Kamp 1'e uçuruldu ve dönüş yolculuğunda zirveden çöpler taşındı.

05.06.2024 13:25
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KATMANDU, 5 Haziran (Xinhua) -- Çinli drone üreticisi DJI, Everest (Qomolangma) Dağı'nın Nepal tarafından ilk drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı.

DJI, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu işlemle yüksek irtifada dağcılık, acil kurtarma ve çevre koruma operasyonlarını kolaylaştırmanın yolunu açtığını duyurdu.

Nisan ayında yapılan testlerde bir DJI FlyCart 30 drone'u ile üç oksijen tüpü ve 1,5 kilogram ağırlığındaki muhtelif malzemeler 5.364 metre yükseklikteki Ana Kamp'tan dünyanın en yüksek zirvesindeki Kamp 1'e (yaklaşık 6.000 metre) uçuruldu. Dönüş yolculuğunda ise zirveden aşağıya çöpler taşındı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel DJI, Everest Dağı'nda drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı - Son Dakika

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