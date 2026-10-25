KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın - Son Dakika
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KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın

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KPSS\'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın
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Elazığ'da KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde Elazığ Lisesi önünde simit satan Fatih S., sınav saati yaklaşırken tezgahın başında bırakacak kimse bulamadı. Simitçi, simidin 20 TL olduğunu ve ücretin poşete bırakılmasını isteyen bir not asıp sınav salonuna girdi. IBAN bilgisinin de yer aldığı tezgahı bir vatandaş fotoğrafladı.

Elazığ'da bir simitçi, tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

Elazığ'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı.

TEZGAHI BIRAKACAK KİMSEYİ BULAMADI

Sınava girecek olan ve Elazığ'da simitçilik yapan Fatih S. de sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu. Bir süre okul önünde simitlerini satan Fatih S., sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

NOTUN YANINA IBAN DA EKLEDİ

IBAN'ın da ekli olduğu tezgah, vatandaşlardan Mehmet Akkaya tarafından fotoğraflandı.

Kaynak: İHA
ElazığEğitimGüncelYerelSimitKPSSSon Dakika

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