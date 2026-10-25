KPSS\'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın

Elazığ'da bir simitçi, tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

Elazığ'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı.

TEZGAHI BIRAKACAK KİMSEYİ BULAMADI

Sınava girecek olan ve Elazığ'da simitçilik yapan Fatih S. de sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu. Bir süre okul önünde simitlerini satan Fatih S., sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

NOTUN YANINA IBAN DA EKLEDİ

IBAN'ın da ekli olduğu tezgah, vatandaşlardan Mehmet Akkaya tarafından fotoğraflandı.