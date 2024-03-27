Doç. Dr. Meltem Demir, kitap geliriyle meslektaşının anısına kütüphane kuracak

Antalya'da yaşayan Doç. Dr. Meltem Demir, yazdığı kitaptan elde ettiği gelirle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşı anısına İskenderun'daki bir ilkokulda kütüphane kuracak.
Kentte bir hastanede biyokimya uzmanı ve yönetici olarak çalışan Demir, AA muhabirine, uzun yıllar önce Hatay'da görev yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Gündüz ile tanıştığını anlattı.
Sık sık görüştüğü Gündüz ile birbirlerinin hayatına dokunduklarını belirten Demir, şunları söyledi:
"6 Şubat depremlerinde arkadaşımı kaybettim. Kendisi Defne Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı olarak çalışıyordu. Arkadaşım çok kitap okurdu, her hafta bize mutlaka bir kitap gönderirdi. Bunu da okuyun, alın diye. Hatta hayatını kaybetmeden önce bir koli kitap almış, okuyamadan vefat etti. Okumayı çok sevdiği için onun adına bir şeyler yapma hayalim her zaman vardı. Bir gün aklıma onun adına bir kütüphane yapma hayali düştü. Zaten bir dönem yazarlık dersi almıştım. Yazdığım öyküler hep bir yerde sessizce bekliyordu. Yazdığım bütün hikayelerimi de arkadaşımla paylaşıyordum. Mutlaka basılması gerektiğini söylüyordu. O nedenle bir kitap yazmaya ve elde ettiğim gelirle arkadaşımın adına bir kütüphane kurmaya karar verdim."
Demir, bu motivasyonla hayatın içinden, yaşanmış ve yaşanması muhtemel 21 öyküden oluşan "Albatros" isimli kitabını hazırladığını aktardı.
Projesini anlattığı herkesin kendisine destek olduğunu ve basım sürecinin hızla ilerlediğini belirten Demir, "Kütüphane için ise üyesi olduğum Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile görüştüm. Onlarla bir sözleşme imzaladık. Ardından okul arayışına başladık. Arkadaşım İskenderun'a defnedilmişti. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü oradaki İskenderun İlkokulunu belirledi. Şu anda boş olan kütüphaneyi tamamen kitaplıklarla ve kitaplarla dolduracağız. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah en kısa sürede arkadaşımın adını taşıyacak bu kütüphaneyi açacağım" ifadelerini kullandı.
"Can dostum, arkadaşım bana vesile oldu"
Arkadaşının adını bir kütüphanede yaşatacak olmanın hüznü ve gururunu bir arada yaşadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Can dostum, arkadaşım bana vesile oldu. Öykülerimi hep bastırmak istiyordum ama bir motivasyona ihtiyacım vardı. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istiyordum. Sosyal sorumluluğu, eğitimi çok önemsiyorum. Çocukların bu eğitime ulaşmalarını önemsiyorum. Benim motivasyonum aslında arkadaşımın da okumaya ve eğitime verdiği önem oldu. Onun adına bir şey yapabiliyor olmak benim için son derece gurur verici. Öğrenciler her kütüphaneye girdiğinde onun ismini görerek girecekler. Hem hüzün hem gurur hepsi bir arada oldu."
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