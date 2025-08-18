Dodik Eylül'de Referandum Yapacak

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, başkanlıktan alınmasına ilişkin kararın Temyiz Mahkemesince onanmasıyla göreviyle ilgili eylül ayında referanduma gideceğini açıkladı.

Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, hakkında 6 yıl siyasi yasak kararı bulunan Dodik'in Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) verilen görevden alınmasına ilişkin kararı onadı. Mahkeme, Dodik'in bugünden itibaren resmi olarak RS Başkanlığı görevinin sona erdiğini duyurdu.

Dodik ise yaptığı açıklamada, eylül ayında göreviyle ilgili entite genelinde referandum yapacaklarını açıkladı.

Eylül sonunda yapmayı planladıkları referandumdan çıkacak sonucun kendi görüşleri anlamına geldiğini aktaran Dodik, "Her türlü dış müdahaleye karşıyız. Gerekirse Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nu (EUFOR) entite hattına davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ulusal medya, CIK tarafından görevden alınması kararının bugün Temyiz Mahkemesince onanmasının ardından resmi olarak RS Başkanlığı görevi sonlanan Dodik'in "yerini koruyabilmesi" için referanduma gitme kararı aldığını belirtti.

Bosna Hersek yasalarına göre CIK'ın RS Başkanlığı için erken seçim kararı alması bekleniyor.

Öte yandan RS Başbakanı Radovan Viskovic de yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Viskovic, Dodik ile anlaşarak istifa kararı aldığını ve yeni bir hükümetin seçileceğini aktardı.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirmişti.

CIK ise 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamıştı.