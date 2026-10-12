Dodurga'da iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 10 dekar otluk zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dodurga'da iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 10 dekar otluk zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esentepe Mahallesi'ndeki Yayla Küme Evleri ile Atatürk Caddesi Kır mevkisinde çıkan iki ayrı yangın, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü; yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

Dodurga'da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'nde Yayla Küme Evleri mevkisi ile Atatürk Caddesi Kır mevkisinde iki ayrı yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

Kaynak: AA
Atatürk CaddesiAcil DurumİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
10:04
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
09:12
Galatasaray’da bomba Okan Buruk kararı Dursun Özbek harekete geçiyor
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:15:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Dodurga'da iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 10 dekar otluk zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei