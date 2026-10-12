Dodurga'da iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 10 dekar otluk zarar gördü

Dodurga'da iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 10 dekar otluk zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esentepe Mahallesi'ndeki Yayla Küme Evleri ile Atatürk Caddesi Kır mevkisinde çıkan iki ayrı yangın, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü; yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.
Dodurga'da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde Yayla Küme Evleri mevkisi ile Atatürk Caddesi Kır mevkisinde iki ayrı yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangınlar nedeniyle yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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