Dodurga'da İlk Karakucak Güreşleri - Son Dakika
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Dodurga'da İlk Karakucak Güreşleri

Dodurga\'da İlk Karakucak Güreşleri
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Çankırı'nın Dodurga beldesinde düzenlenen güreşlerde Hamza Özkaradeniz başpehlivan oldu.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ilk kez düzenlenen Karakucak Güreşleri, 8 ilden yaklaşık 250 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Çankırı Belediyesi güreşçisi Hamza Özkaradeniz, başpehlivanlığı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Sekiz ilden yaklaşık 250 pehlivanın mindere çıktığı organizasyonda güreşçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın başpehlivanı ise Çankırı Belediyesi güreşçisi Hamza Özkaradeniz oldu. Özkaradeniz, rakiplerini geride bırakarak başpehlivanlık unvanını elde etti.

Güreşleri, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaymakam İnce, Karakucak güreşlerinin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, güreşin Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Kaşıkcı da beldede önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çankırı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'da İlk Karakucak Güreşleri - Son Dakika

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