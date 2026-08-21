Mezarlığın Yanında Yeni Binalar - Son Dakika
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Mezarlığın Yanında Yeni Binalar

Mezarlığın Yanında Yeni Binalar
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Avcılar'da kentsel dönüşümle inşa edilen binalar mezarlığa yakın konumda ilginç manzaralar yaratıyor.

Avcılar Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar, mezarlıkla yapıların arasındaki mesafenin dikkat çekici seviyeye gelmesiyle ilginç görüntüler oluşturdu. Sıfır dairelerin pencerelerinin ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı görüldü.

Kentsel dönüşümle birlikte yükselen yeni binaların mezarlık alanına son derece yakın konumda olması, bölgede alışılmışın dışında bir manzara ortaya çıkardı. Görüntülerde, binanın hemen önünde çok sayıda mezarın bulunduğu, bazı bölümlerde ise yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının kaldığı görülüyor. Havadan çekilen görüntülerinde ise yeni yapıların mezarlığın hemen yanında yükseldiği ve çevredeki diğer binalarla birlikte mezarlığın yerleşim alanının adeta içerisinde kaldığı görülüyor.

Mezarlık ve yeni yapılar aynı kadrajda

Havadan çekilen görüntülerde, kentsel dönüşümle yapılan yeni binaların mezarlıkla neredeyse iç içe bir görüntü oluşturduğu görülüyor. Yapının katlarındaki pencere boşluklarından mezar taşlarının doğrudan görülebildiği dikkat çekerken, bazı dairelerin mezarlığa bakan cepheleri ortaya çıkıyor. Mezar taşları ile inşaatın dış duvarı arasında birkaç metre bulunuyor.

Kameralara konuşmaktan çekinen daire sahipleri ise mezarlığın bu kadar yakında olmasının kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

Avcılar'da yaşayan mezarlıktaki ilginç manzarayı fark eden Bekir Şen, "Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Yani alt katlar, binanın alt katlı mezarlığın altında kalıyor. ya bu olacak gibi değil ya. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani. Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunan Şen, "Ama bina sanki 1-2 metre daha çok mezarlığa çekilmiş gibi geldi. Yani çok bitişik nizam olmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bence orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Avcılar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezarlığın Yanında Yeni Binalar - Son Dakika

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