Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri imha etti

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki 'Kuytulcular' operasyonunda, örgüt üyelerinin operasyon öncesi bilgisayar hard disklerini söküp yok ettiği ve şifreli kapılar kullandığı tespit edildi. Delillerin karartıldığı değerlendiriliyor.

Kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin, operasyon olacağını anlayınca idari binalarındaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı odalardaki şifreli kapılar dikkat çekerken yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki örgütün idari binasında ilk gün arama gerçekleştirildi.

Operasyonu anlayınca kasaları söktüler

Aramalarda Kuytulcuların, bazı bilgisayar kasaları ile hard diskleri operasyon olduğunu anladıkları anda söküp adreslerden kaçırdığı tespit edildi. Yayınlanan görüntülerde bazı odalara şifreli kapı sistemiyle girildiği görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı da görülürken hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, görüntülerde ekiplerin birden fazla odaya girdiği, bütün odalardaki bilgisayarın neredeyse hepsinin ekranı, klavyesi ve bütün ekipmanlarıyla hazır olmasına rağmen kasalarının içlerinin boş olması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri imha etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:49:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.