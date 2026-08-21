5 İlde Kripto Vurgunu: 39 Gözaltı

MANİSA merkezli 5 ilde düzenlenen ve yaklaşık 300 milyon liralık suç gelirinin kripto varlık platformlarına aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarını işlediği saptanan şebekeye yönelik, çalışma başlattı.

Ekipler, Manisa merkezli Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 2'si suça sürüklenen çocuk 39 şüpheliden tamamı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 5 kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ile çok sayıda dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu ele geçirildi.

MASAK İNCELEMESİNDE 300 MİLYON LİRALIK TRAFİK

Soruşturma detaylarında şebekenin para aklama çarkı da ortaya çıkarıldı. Müştekiler C.E.A., M.S. ve B.H.'ye ait hesaplar üzerinden yüklü miktarda para trafiği yürütüldüğünü saptayan ekipler, 67 kişinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini inceledi. İncelemelerde şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık transfer yapıldığı ve bu paraların aklanmak amacıyla kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Soma Adliyesi'ne sevk edildi.