Diyarbakır\'da otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle sağ kurtarıldı.

Olay, Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçla birlikte suya gömülen 4 kişi, itfaiye ve jandarma dalgıç ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kanala uçan araç da vinç yardımı ile sudan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.