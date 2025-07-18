Dodurga'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Fatih Mahallesi 100 Evler mevkisinde arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında yaklaşık 5 dekar anızla kaplı alan zarar gördü.
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