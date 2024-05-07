Doğa Koleji Öğrencileri ve Öğretmenleri 1990'ların Şarkılarını Seslendirecek - Son Dakika
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Doğa Koleji Öğrencileri ve Öğretmenleri 1990'ların Şarkılarını Seslendirecek

Doğa Koleji Öğrencileri ve Öğretmenleri 1990\'ların Şarkılarını Seslendirecek

Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, yıl sonu etkinliğinde nostalji konseptiyle 1990'ların sevilen şarkılarını seslendirecek. Etkinlikte ayrıca sürpriz dans performansları da yer alacak. Doğa Koleji, öğrencilerin müzik ve yetenek alanlarında gelişimlerini desteklemeye önem veriyor ve çeşitli fırsatlar sunuyor.

07.05.2024 11:45
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Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, yıl sonu etkinliğinde 1990'ların şarkılarını seslendirecek.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, nostalji konseptinin uyarlanacağı yıl sonu etkinliği yarın akşam 20.00'de TİM Show Center'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikle, öğrenciler 1990'ların sevilen şarkılarını seslendirip gösterilerini sergileyecek.

Doğa Koleji öğrenci ve öğretmenlerinin yoğun çalışmaları sonucu hazırlanan gecede, 1990'ların popüler şarkıları ve sürpriz dans performansları yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Müzik Bölüm Başkanı Yasemin Hür Sütlüoğlu, Doğa Koleji olarak öğrencilerin müzik ve yetenek alanlarında gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Müziğin ve yeteneğin, öğrencilerin kişisel ve akademik başarılarına olumlu katkı sağladığına inandıklarını belirten Sütlüoğlu, "Bu çerçevede, okulumuzda müzik derslerine ek olarak öğrencilerimize çeşitli enstrümanları çalmayı öğretmek ve müzikle ilgili yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca, okulumuzda düzenlediğimiz konserler, müzikal etkinlikler ve yetenek yarışmalarıyla öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmalarını teşvik ediyoruz. Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizin müzik ve yetenek alanlarında kendilerini ifade etmelerini ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğa Koleji Öğrencileri ve Öğretmenleri 1990'ların Şarkılarını Seslendirecek - Son Dakika

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