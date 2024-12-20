Doğan Bafra\'da Ziyaretlerde Bulundu

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Doğan, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ı makamında ziyaret ederek, göreve yeni başlaması dolayısıyla hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Gazipaşa Mahallesi'ndeki tarihi binanın eğitime kreş olarak kazandırılması yönündeki çalışmaları inceleyen Doğan, ilçedeki meslek odalarını da ziyaret etti.

Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile esnaf ve odalara ziyarette bulunduklarını, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini anlatan Doğan, "En önemlisi de hemşehrilerimizle buluştuk, Bafra'mızı konuştuk. İlçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımları, yapacağımız icraatları anlattık. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ziyaretlere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ile partililer katıldı.