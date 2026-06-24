Doğan Demir: Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor - Son Dakika
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Doğan Demir: Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Doğan Demir: Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor
24.06.2026 16:03
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Tekvandoda Avrupa üçüncüsü Doğan Demir, Samsun'da gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor.

Tekvandoda Avrupa üçüncülüğü bulunan antrenör Doğan Demir, Samsun'da geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gayret gösteriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) yapılan açıklamaya göre, OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Doğan Demir, 8 yaşında tanıştığı tekvandoda Türkiye'yi uluslararası arenada da temsil etti.

Demir, 17 yıllık sporculuk hayatının ardından 6 yıl önce antrenörlüğe başladı.

Demir, İlkadım Belediyesi bünyesinde görev yaptığını, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, onlara sporu sevdirmeyi ve spor kariyerlerinde sağlam yer edinmelerini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Tecrübelerini yeni nesillere aktardığını anlatan Demir, "Bizim için gerçek sporcu, başarısından önce disiplini, ahlakı ve kendinden büyüklere küçüklere örnek teşkil eden duruşuyla sporcu ünvanını hak eden kişidir. Gelişim süreci fiziksel özelliklere ve yaşa göre değişse de bu yoldaki en kritik faktörlerden biri ailedir. Bu yüzden aileyle sağlıklı iletişim kurmak, başarının anahtarıdır." ifadesini kullandı.

Gençlere örnek olmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve Avrupa'da derece almak için maçlara katılıyoruz. Sporcularımın okul ve ders yoğunluğuna ve hava şartlarına göre esnek bir şekilde çalışma planlıyorum. Asıl amacım, sporcularıma abi şefkatiyle yaklaşarak onlara doğru yolu göstermek ve toplumda kendilerini en iyi şekilde temsil edecek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Antrenörlük, sadece maç kazanma sevdası değil öğrencilerin karakterini disiplin ve ahlakla yoğurma sanatıdır. Samsun'da elde ettiğimiz şampiyonluklarının yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada da gurur verici sonuçlara imza attık."

Kaynak: AA

Doğan Demir, Güncel, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğan Demir: Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor - Son Dakika

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