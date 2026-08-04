Doğanın Güzelliği: Adala Kanyonu - Son Dakika
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Doğanın Güzelliği: Adala Kanyonu

Doğanın Güzelliği: Adala Kanyonu
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Salihli'deki Adala Kanyonu, Gediz Nehri'nin sunduğu doğal güzelliklerle ilgi çekiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri'nin geçtiği Adala Kanyonu, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların oluşturduğu arazinin Gediz Nehri tarafından aşındırılmasıyla şekillenen kanyon, Demirköprü Barajı ile Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi arasında yer alıyor.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca uzanan kanyonun içinden, antik dönemde "Hermos" olarak bilinen Gediz Nehri geçiyor.

Kanyon, kayalık yapısı, volkanik oluşumları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle bölgenin önemli doğal alanları arasında bulunuyor.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Gediz'in kanyondaki bölümü, bu yıl görülen yağışlar ve Demirköprü'den kontrollü su bırakılmasının ardından yeniden yükseldi. Kayalık yamaçların arasından akan su, bölgedeki bitki örtüsü ile yaban hayatını da yeniden hareketlendirdi.

Kanyon, nesli koruma altındaki kara leyleklerin yanı sıra karabataklar, kaşıkçı kuşları ve çok sayıda su kuşuna beslenme ile barınma ortamı sunuyor.

Adala Kanyonu'ndaki Salihli Belediyesi Adala Hermos Sosyal Tesisleri'ne gelen ziyaretçiler, Gediz Nehri'nin oluşturduğu manzarayı izleyerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Bölge, yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi gerçekleştirmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Gediz Nehri, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanın Güzelliği: Adala Kanyonu - Son Dakika

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