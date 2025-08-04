Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması Başlıyor

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması" 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, doğa ve insan ilişkisini sinema aracılığıyla görünür kılmak ve sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlendi.

Kazananlar ise festival kapsamında 27-28 Eylül'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada birincilik ödülü 100 bin lira, ikincilik ödülü 50 bin lira, üçüncülük ödülü ise 25 bin lira olarak açıklandı.