Doğu Afrika Topluluğu'nun Çin'e ihracatı ikinci çeyrekte 10,7 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Doğu Afrika Topluluğu'nun Çin'e ihracatı ikinci çeyrekte 10,7 milyar dolara çıktı

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Doğu Afrika Topluluğu\'nun Çin\'e ihracatı ikinci çeyrekte 10,7 milyar dolara çıktı
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Doğu Afrika Topluluğu'nun Çin'e ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 10,7 milyar dolara ulaştı. Bölgenin toplam ticaret hacmi de yüzde 37 artışla 52,3 milyar dolar oldu ve 2025'in aynı dönemindeki 945,3 milyon dolarlık açık yerini 300 milyon dolarlık fazlaya bıraktı.

DARÜSSELAM, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin, yılın ikinci çeyreğinde Doğu Afrika Topluluğu'nun en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, bölgenin toplam ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 52,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Doğu Afrika Topluluğu'nun çarşamba günü yayımladığı Üç Aylık İstatistik Bülteni'nde yer alan verilere göre topluluğun Çin'e ihracatı 2025'in ikinci çeyreğindeki 5,7 milyar dolardan 2026'nın aynı döneminde 10,7 milyar dolara çıkarak iki katına ulaştı. Bu artışta büyük ölçüde ticari maden ürünleri ve diğer hammaddeler etkili oldu.

Topluluğun söz konusu dönemde Çin'den yaptığı ithalat da 7,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 4,7 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Topluluğun toplam ihracatı yüzde 41,3 artışla 26,3 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 32,9 artarak 26 milyar dolara çıktı.

2025'in aynı çeyreğinde 945,3 milyon dolarlık ticaret açığı veren bölge, 2026'nın söz konusu döneminde 300 milyon dolarlık ticaret fazlası kaydetti.

Öte yandan, topluluk içi ihracat yüzde 33,2 artarak 3,2 milyar dolara yükselirken, bunun toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,8'den yüzde 12,1'e geriledi.

Toplam ihracatın yüzde 61,9'unu oluşturan bakır ve değerli metaller, bölgenin ticari maden ürünlerine bağımlılığının sürdüğünü ortaya koyarken, kahve, çay ve baharatlar başlıca tarımsal ihracat ürünleri olmayı sürdürdü.

Topluluk genelindeki yıllık manşet enflasyon, nisandaki yüzde 11,1 seviyesinden haziranda yüzde 7,8'e geriledi. Geniş para arzı ise yıllık bazda yüzde 15,3 artarak 107,7 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Doğu Afrika Topluluğu'nun Çin'e ihracatı ikinci çeyrekte 10,7 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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