Doğu Anadolu'da 4 ilde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

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Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Erzincan'da depremlerde yaşamını yitirenler için Terzibaba Camii'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kasideler okundu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, AFAD İl Müdürü Enver Özcan, AFAD personelleri, emniyet ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da da depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Öğle namazı öncesi Merkez Camii'ndeki programda, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türk Kızılay Ardahan Şubesince de cami önünde vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kars

Kars'ta da Sultan Alparslan Külliyesi'nde program düzenlendi.

Öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua etti.

Namazdan sonra İl Müftülüğünce geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere hayır çarşısı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de lokum dağıttı.

Ağrı

Ağrı'da Merkez Camii'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Necati Şafak, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edip Allah'tan rahmet diledi.

Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce cami girişinde açılan resim sergisini ziyaret etti.

Programda polis ve Türk Kızılay tarafından vatandaşlara ikramlar yapıldı, AFAD ekipleri de broşür dağıttı.