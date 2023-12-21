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Doğubayazıt'ta park halindeki tır yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta park halindeki tır yangında kullanılamaz hale geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gürbulak Gümrük Kapısı yakınındaki park alanında yabancı uyruklu bir sürücüye ait 83 AB 551 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Doğubayazıt\'ta park halindeki tır yangında kullanılamaz hale geldi
21.12.2023 - 20:17,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gürbulak Gümrük Kapısı yakınındaki park alanında yabancı uyruklu bir sürücüye ait 83 AB 551 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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