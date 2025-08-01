Doktor Serbest Bırakıldı, İnsan Ticareti İddiası Reddedildi - Son Dakika
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Doktor Serbest Bırakıldı, İnsan Ticareti İddiası Reddedildi

01.08.2025 19:29
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Kuşadası'nda bebek satın alma iddialarıyla gözaltına alınan çocuk doktoru adli kontrolle serbest.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, parayla bebek aldığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk doktoru Ş.D.E. (57), polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.D.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ORTADA BİR İNSAN TİCARETİ YOK'

Ş.D.E., çıkışta Kuşadası Adalet Sarayı önünde avukatı Yunus Usta ile açıklama yaptı. Soruşturmanın insan ticaretiyle başladığını belirten Avukat Usta, "Kamuoyu da bu yüzden yaşananları farklı algıladı. Ancak Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, nihai kararlarında ortada bir insan ticaretinin olmadığını, doktor hanımın tamamıyla çocuk edinmek kastıyla hareket ettiğini gördü. Sonucunda da tutuklama olmadan serbest kaldı. Ortada kesinlikle bir insan ticareti yok. Yasal olmayan bir eylem yok. Sadece kazayla bir çocuğun düşmesi ve hastaneye götürülmesi var. Sonuçta savcılık gerekli araştırmayı yaptı ve ortada insan ticareti gibi bir durumun olmadığına kanaat getirdi" dedi.

'ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİM'

Kuşadası'nda 5 yıldır çalıştığını, 32 yıldır da çocuk doktorluğu yaptığını söyleyen Ş.D.E. ise "Kuşadası halkı beni gayet iyi tanır. Çocuklara gösterdiğim sevgi ve özeni gayet iyi biliyorlar. 2007 yılında 7 aylık erkek evladım karnımda öldü. Sonra evlat edinmek istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsüm oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı oldu. Ben de çocuğun hayatına dokunmak istedim. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı ama orada da hekim olduğum için müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım. Böyle şeyler yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

Öte yandan, çocuğunu parayla sattığı ileri sürülen anne Özlem K. ise Amasya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Özlem K.'ya da ev hapsi verildiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doktor Serbest Bırakıldı, İnsan Ticareti İddiası Reddedildi - Son Dakika

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