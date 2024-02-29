Doktor Tavsiyesiyle Satrançta Milli Takıma Yükseldi

Doktor tavsiyesi milli sporcu olmasına neden oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde çok hareketli olduğu için doktora götürülen bir çocuk doktor tavsiyesi ile başladığı satrançta milli takıma kadar yükseldi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çok hareketli olduğu için doktora götürülen bir çocuk doktor tavsiyesi ile başladığı satrançta milli takıma kadar yükseldi.
Serdar Murat Yıldız, 6 yaşındayken hareketli olduğu için doktora götürüldü. Ankara'daki doktor çocuğun yüzme ve satranca yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aile çocuğunu satranca yönlendirdi. 6 yaşında satranca başlayan çocuk kısa sürede bir bir yükselerek milli takıma kadar yükselip hem ailenin hem de ilçenin gururu oldu.
Oğlunun öğretmenleri ve doktorların desteği ile bir başarı hikayesi oluştuğunu aktaran baba Ahmet Yıldız, "Ankara'da oğlum 6 yaşında iken doktor tavsiyesi ile oğlumuzu satranca başlattık. Doktorumuz satranç ve yüzme önerdi. 9 yıldır devam ediyor satranca. Serdar'ı masaya oturtamazdınız. Tabir olarak düz duvara tırmanırdı. Şimdi 4-5 saat boyunca satranç maçı yapabiliyor. En son milli takıma seçildiğinde 5,5 saat maç yaptı" diye konuştu.
Serdar Murat Yıldız ise, "Kozan Fen Lisesinde okuyorum. Satranç ve basket oynuyorum. Ben küçükken babamın da dediği gibi biraz huysuz bir çocuktum. Derslerde dikkat eksikliğim vardı. Bunun üzerine Ankara'da GATA'da doktorun yanına gittik ve satranç ve yüzmeyi önerdi. Yüzmeye bir süre gittim ama satranç daha dikkat çekici oldu. 9 yıldır da Ankara'da özel bir satranç akademisine bağlı çalışmalarımı sürdürüyorum. Uzun soluklu bir çalışma. Çok çalışma değil sürekli düzenli çalışmak önemli. Ben çok çalışarak değil düzenli planlı çalışarak başarıyı yakaladım "dedi.
Sosyal medyaya vakit ayırmamasının başarısına büyük bir katkı sunduğunu kaydeden Yıldız, "Şuan satranç olmasaydı Kozan Fen Lisesinde olamazdım belki de. Geçen yıl LGS'de hazırlanırken çok çalışmadım ama düzenli çalıştım. Başarı ile okulda bayağı bir popülerlik oldu. Satrançta hedefim bu yıl Türkiye 6.sı oldum. Milli takım kampına seçildim. Hedefim Avrupa'da derece yapmak. Satranç ile benim yaşıtlarımın 4 saatte çalışıp çözdüğü soruları ben 1 saate çözebiliyorum. Bu çok zeki olmaktan değil. Satranç analitik düşünceye büyük katkı sunuyor. Gözlerim kapalı yaklaşık 30 hamleye kadar aklımda tutabiliyorum. Evde bilgisayara karşı yada babama karşı oynadım. Görenler şaşırıyor ama benim seviyemdeki arkadaşlarım bunu çok rahat oynayabiliyor. Sosyal medyanın başarıya olumsuz etkisi var ben düzenli bir çalışma ile başarıyı yakaladım. Benim akranlarım sosyal medya ile vakit geçirirken onlar sosyal medya kullanıyordu. Çok az kullanıyorum zorunlu mesajlar hariç telefonum hep kapalıydı" diye konuştu.
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