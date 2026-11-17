Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Başkanı Göksal Çidem, Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen Yenesu Mağarası'nın turizme kazandırılması projesinin, mağaranın koruma statüsü ve ekolojik yapısı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Çidem, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli İl Genel Meclisinin 13 Kasım'daki birleşiminde Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü yakınlarındaki Yenesu Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik Turizm Komisyonu raporunun oy birliğiyle kabul edildiğini anımsattı.

Projenin 2017 yılı verileri esas alınarak hazırlandığını belirten Çidem, mağaranın 6 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "B Grubu Tabiat Varlığı" olarak tescillendiğini vurguladı.

Mağaracılık Federasyonu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda teknik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Çidem, yeni koruma statüsü doğrultusunda 2017 yılına ait planların güncelliğini yitirdiğini savundu.

Mağaranın biyosfer rezerv alanı çalışmalarında koruma öncelikli alan olarak tespit edildiğini dile getiren Çidem, şunları kaydetti:

"Raporda mağaraya ulaşım için 350 metre, mağara içine ise 300 metrelik ziyaret yolu yapılması planlandığı belirtiliyor. Mağara içine yapılacak müdahale, mağara tabanının doğal yaşamına ve damlataş oluşumlarına zarar verme, yeraltı su akışını değiştirme ve mikroklima etkisini bozma riski taşıyor. Yapay aydınlatma ve sesler nedeniyle kışlama ve üreme dönemindeki yarasa popülasyonu zarar görecektir."

Yenesu Mağarası'nın yaklaşık yüzde 80'inin sudan oluştuğuna ve ani su çıkışı ile taşkın riski barındırdığına dikkati çeken Çidem, Yana Deresi'ni besleyen aktif yeraltı su sistemlerinin korunması için ayrıntılı hidrojeolojik araştırma yapılması gerektiğini söyledi.