(İZMİR) - Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle Pamucak Sahili'nde gönüllü temizlik çalışması yürütüyor.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri; "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında, 14 hafta sürecek proje çerçevesinde, haftada bir gün Pamucak Sahili'nde biriken atıkları topluyor. Efes Selçuk Belediyesi ise çalışmaya ulaşım ve ekipman desteği sağlıyor. Belediye temizlik emekçileri de öğrencilere eşlik ederek projeye katkıda bulunuyor.

Projenin sorumlu öğretim elemanı Öğretim Üyesi Dr.Murat Ekici, çalışmanın öğrencilerde çevre bilincini ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Öğrencilerin sahil temizliğine düzenli olarak katılarak ekip çalışması, dayanışma ve gönüllülük deneyimi kazandıklarını ifade eden Ekici, projenin yalnızca kıyı temizliğiyle sınırlı olmadığını, gönüllülük bilincinin kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Ekici, "Öğrencilerimizin yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarını fark etmelerini ve bu ihtiyaçlara emek vererek karşılık vermelerini önemsiyoruz. Gösterdikleri çabanın sahili kullanan diğer vatandaşlara da örnek olmasını istiyoruz. Üniversite ile yerel yönetim arasındaki iş birliğini güçlendiren bu çalışmaya verdiği destek için Efes Selçuk Belediyesi'ne, emekleri ve duyarlılıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.