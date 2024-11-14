Dolandırıcı Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M.Ç. (25) Gölcük'te gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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