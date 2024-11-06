Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi, cumhurbaşkanı danışmanı, MİT görevlisi ve devlet dairelerinde yetkili kişiler olarak tanıtarak kurumlarda işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için Antalya merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları belirlenen E.E, F.T, R.K. ve A.Y. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, adlarına düzenlenmiş sahte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı, farklı ülkelere ait misyon kartları ile kurusıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.