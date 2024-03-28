Dolandırıcılık Zanlının Babası Tarafından Teslim Edilen Ziynet Eşyaları Mağdura İade Edildi

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 15 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol, 11 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda etil alkol damıtma kazanı, doldurma makinası ve diğer malzemeler de ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerlerinin ise adli işlemleri devam ediyor.