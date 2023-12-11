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Domuz sürüsü böyle görüntülendi
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde domuz sürüsünü görüldü.
İlçeye bağlı Bozhöyük Köyü'nde araçla seyir halinde olan vatandaş, karşılaştıkları domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla çekti. Domuz sürüsünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, domuz sürüsü arazide ilerledi.
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