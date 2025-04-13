Don Olayı Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
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Don Olayı Meclis'e Taşıdı

Selçuk Özdağ, Manisa'daki don zararının 500 milyon dolar olduğunu belirterek Tarım Bakanı'na sorular yöneltti.

13.04.2025 18:56
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'da yaşanan ve çiftçiye maliyeti 500 milyon dolar civarında olduğunu açıkladığı don olayını Meclis'e taşıdı. Özdağ, Tarım Bakanı Yumaklı'nın cevaplaması için verdiği soru önergesinde bölgenin "doğal afet bölgesi" ilan edilmesi için bir girişimin olup olmadığını sordu.

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın cevaplandırması için Meclis'e soru önergesi sundu. Soru önergesinde, 11 Nisan'daki Manisa- Gediz Ovası başta olmak üzere Saruhanlı, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler ve diğer bölge ilçelerini etkisi altına don olayında, bölge tarımının büyük bir yıkıma neden olduğu ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın olay sonrasında harekete geçmediği belirtildi. Olay sonrasında ilk tahminlere göre, yalnızca üzüm kaybının maliyeti 500 milyon dolar civarında olduğuna dikkat çekilerek, üreticilerin yalnız bırakıldığı ifade edildi.

Önergede, şu sorular yer aldı:

"11 Nisan tarihinde yaşanan don afetine ilişkin Bakanlığınız tarafından hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapıldıysa, hangi ilçelerde ne kadarlık zarar tespit edilmiştir?

Manisa ili ve bağcılık yapılan bölgelerin "doğal afet bölgesi" ilan edilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?

Çiftçilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması planlanmakta mıdır?

Don afeti nedeniyle ürününü tamamen kaybeden çiftçilere doğrudan gelir desteği veya hibe verilmesi düşünülmekte midir?

Üreticilere düşük faizli, 3 ila 5 yıl geri ödemesiz tarım kredileri verilmesi için Hazine destekli bir fon oluşturulacak mıdır?

Mazot, gübre, ilaç ve tohum gibi temel üretim girdilerinde sübvansiyon artışı yapılacak mıdır?

TARSİM'in zarar tespit süreçlerinde bağımsız gözlemciler, üniversiteler veya il tarım müdürlüklerinin denetim mekanizmasına dahil edilmesi planlanmakta mıdır?

TARSİM eksperlerinin yaptığı zarar tespitleri hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir? Geçmişte yaşanan keyfi tespitlerle ilgili denetim veya ceza süreçleri başlatılmış mıdır? Bu anlamda, çiftçilerimizin görüşü alınmakta mıdır?

Don afeti nedeniyle zarar gören üzüm dışında kalan ürünlerde (erik, kayısı, şeftali, badem vb.) ne kadar rekolte kaybı yaşanmıştır? Bu ürünler için destek planınız var mıdır?

İklim kriziyle birlikte artan meteorolojik afetler karşısında çiftçiyi daha etkin koruyacak ulusal bir 'Tarımsal Afetle Mücadele Stratejisi' çalışmanız bulunmakta mıdır?"

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Kaynak: ANKA

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