Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Olmayı Kabul Etti - Son Dakika
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Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Olmayı Kabul Etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuşma yapan Trump, tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ettiğini ifade etti. Suikast girişiminde yaşadıklarını anlatan Trump, toplum içindeki bölünmüşlüğün iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 06:13
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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti.

Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Olmayı Kabul Etti - Son Dakika

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