Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Mücahit Kimyon'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dairenin kapısını açarak içeri giren ekipler Kimyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimyon'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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