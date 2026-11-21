(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ülkeyi soydular, AKP İktidarı, hırsızları milletten saklamak için çabalıyor, kaptan kaba giriyor" ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkeyi soydular, AKP İktidarı, hırsızları milletten saklamak için çabalıyor, kaptan kaba giriyor. Bir yanda Tv'ler kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyor, sosyal medya hesapları kapatılıyor, engelleniyor diğer yanda iktidar yöneticileri 'lekelenmeme hakkı' ndan dem vuruyor. Ne yapsanız nafile; kamu gücü sistematik suistimal edilerek yapılan bu soygunun failleri de sahipleri de korumaya çalışanlar da gün gelecek hem sandıkta hem mahkemelerde hesap verecek. AKP iktidarı birkaç afişe edilmiş mensubunu güya 'kendi adamımız bile olsa hesap sorarız diyerek' bu skandalı, soygunu kapatamaz."