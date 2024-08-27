DP Milletvekili Salih Uzun, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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DP Milletvekili Salih Uzun, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

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DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklu yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Uzun, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Dilruba'yı savunmanın kendini savunmak olduğunu belirtti.

27.08.2024 17:11
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(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, iki hafta önce tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 15 gündür cezaevinde tutuklu yargılanan ve bugün doğum günü olan Dilruba Kayserilioğlu'nu Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş ile birlikte İzmir Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Salih Uzun, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Sokakta gezen 10 kişiden dokuzu gibi onun da canı burnundaydı ve kendisine uzatılan mikrofona konuştu. Görüşlerini söyledi, kızgınlığını ifade etti. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama yargılamak nedir? Tutuklu yargılamak nedir? Dolandırıcıların, kaçakçıların, torbacıların, mafyanın tutuksuz yargılanıp beraat ettiği bu ülkede gencecik bir kadın konuştukları yüzünden, iktidarın propaganda memurlarının kurduğu bir tertip yüzünden 15 gündür içeride. Dilruba içeride çünkü hepimize ayar vermek istiyorlar. Dilruba içeride çünkü hepimizi korkutmak istiyorlar. Dilruba'yı savunmak kendimizi savunmaktır. Dilruba'yı savunmak çocukları, geleceği, özgürlüğü, hakları savunmaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DP Milletvekili Salih Uzun, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP Milletvekili Salih Uzun, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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