DPÜ'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DPÜ'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli düzenlendi

DPÜ\'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve panelinde, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe girişimleri ve 15 Temmuz'un toplumsal ve siyasal hayatta yarattığı etkiler anlatıldı. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk milletinin emperyalizme karşı duran büyük bir millet olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz'un Türkiye'nin meşru zaferi olduğunu belirtti.

14.07.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli, düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kentteki bir alış merkezindeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin tarih boyunca sürekli olarak kendisini aşağı çekmeye çalışan bir güç odağıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türk milletinin, emperyalizmin bayrağını taşıyan batılı ülkelere karşı duran ve bu anlamda tüm dünya milletlerine örnek olan büyük bir millet olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Milletimizin gerçekleştirdiği bu halk devrimi tarihin şimdiye kadar gördüğü diğer siyasal devrimlerden farklıdır. Bu milli devrimle emperyalist güçlerin harekete geçmesine etki ettiği girişimler püskürtülmüştür. Bu sayede vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkılmıştır. İşte biz bugün en gür sesimizle diyoruz ki, bu aziz milletin aklı, vicdanı, bilinci, adalet duygusu, basireti ve elbette cesareti ülkemize meşru bir zafer kazandırmıştır."

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe girişimleri ve ardından toplumsal ve siyasal hayatta yaşanan gelişmeleri aktardı.

Panelistlerden Doç. Dr. Erkan Çav ise, Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı darbe girişiminin öncesinde toplumu derinden sarsan olayları anlatarak Türk toplumunun 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi sosyolojik açıdan değerlendirdi.

Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan da, Türk milletinin güçlü duruşu sayesinde Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü, etkileri hala devam edebilecek bir iç savaşın eşiğinden döndüğünü belirtti.

Panelin ardından katılımcılar, 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz, Türkiye, Kütahya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DPÜ'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 16:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: DPÜ'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ve paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement