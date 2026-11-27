Genç yaşta yaşanan ani ölümlerin önemli nedenlerinden biri olan kalp krizinin, kalbi besleyen damarlarda yıllar içinde gelişen ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen damar sertliğinden kaynaklanabildiği belirtildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının yüzyılı aşkın süredir ölümlerin en sık nedeni olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve dünyada ölümlerin en önemli nedenlerinden birinin koroner kalp hastalığı olduğuna dikkati çeken Bozbaş, son yıllarda genç yaşta kalp krizi vakaları ve bu nedenle yaşanan ölümlerle daha sık karşılaşıldığını ifade etti.

Kalp ve damar hastalıkları açısından risk taşıyan kişilerin kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiğini vurgulayan Bozbaş, birinci derece yakınlarında genç yaşta kalp krizi, balon veya stent işlemi, bypass ameliyatı, şah damarı ya da bacak damarlarında daralma veya felç öyküsü bulunanların risk altında olduğunu söyledi.

Bozbaş, diyabet, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, hipertansiyon, sağlıksız beslenme ve stresli yaşamın da kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri olduğunu kaydetti.

Damar sertliğinin gelişiminin uzun yıllar alabildiğini ve damarlarda ciddi darlık oluşana kadar herhangi bir şikayete yol açmayabildiğini anlatan Bozbaş, "Yapılan büyük ölçekli çalışmalar, kalp krizi geçiren hastaların yarısının kriz öncesinde hiçbir şikayetinin olmadığını gösteriyor. Bu nedenle şikayetimizin olmaması, damarlarımızın tamamen açık olduğu anlamına gelmiyor. Günümüz yaşamında hareketin iyice azalması, stresin, kötü alışkanlıkların ve sağlıksız beslenmenin artması genç yaşta kalp krizine davetiye çıkaran durumlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Damar sertliği yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor"

Prof. Dr. Bozbaş, genç yaşta meydana gelen ani ölümlerde kalp krizinin önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Bozbaş, katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olan Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporunda, kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan plaklar ve kalp kasında fibrozis bulgularının saptanmasının genç yaşta kalp krizlerine yol açabilen damar sertliğini gündeme taşıdığına işaret etti.

Bozbaş, "Eren Kaşıkçı gibi genç yaş ölümlerinde en sık neden olarak kalp krizi öne çıkıyor. Otopside damarlarda ciddi darlık görülmesi damar sertliği (ateroskleroz) olduğunu, fibrozis (bağ dokusu artışı/nedbeleşme) saptanması ise daha önce geçirilmiş kalp krizini veya kalp kası iltihabını destekliyor." dedi.

Otopside kalbi besleyen koroner damarlarda ciddi daralmaya yol açan plakların saptanmasına ilişkin de Bozbaş, "Kalp krizinden vefat eden hastalarda görülen tipik ateroskleroz (damar sertliği) bulgularına rastlanmış. Normalde pürüzsüz ve esnek bir yapıya sahip olan kalp damarlarının iç yüzeyi, çeşitli risk faktörlerinin etkisiyle mikroskobik düzeyde zedelendiğinde bu süreç tetikleniyor." ifadelerini kullandı.

Bozbaş, hasar gören damar duvarının içine sızan kötü huylu kolesterol (LDL, lipoprotein a) ve diğer yağ parçacıklarının da vücut tarafından yabancı bir madde gibi algılanarak bölgeye iltihabi hücrelerin göç etmesine neden olduğunu belirtti.

Yağ yüklü bu iltihabi hücrelerin birikimine zamanla kalsiyum, kireç çökmesi de eklendiğinde damar duvarının sertleşip kalınlaştığını ve kanın geçtiği kanalın giderek daraldığını aktaran Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyen bu plaklar, ani bir tansiyon yükselmesi veya stres gibi tetikleyicilerle yırtıldığında üzerinde hızla kan pıhtısı gelişiyor ve kalp kasının beslenmesi aniden durarak ölümcül kalp krizine yol açıyor. Biz bunu kardiyolojide damar içinde fırtınanın koptuğu an olarak isimlendiriyoruz."