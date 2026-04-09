Dr. Elçin Başol'dan Ateşkes ve Barış Anlaşması Değerlendirmesi: 'Orta-Alt Düzeyde İhtimal'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Elçin Başol, mevcut koşullarda kapsamlı bir barış anlaşmasının ihtimalinin orta-alt düzeyde olduğunu belirtti. Ateşkesin belirsizliğine dikkat çeken Başol, tarafların kırmızı çizgilerinin sert olduğunu vurguladı ve nükleer sınırlamalar karşılığında yaptırımların hafifletilmesinin nihai anlaşmanın merkezinde yer aldığını ifade etti.

Dr. Elçin Başol, ateşkes süreci ve olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başol, mevcut koşullarda kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması ihtimalinin 'orta-alt düzeyde' olduğunu belirterek, 'Sıfır değil ancak güçlü de değil' ifadelerini kullandı. Sürecin daha çok 'silahları susturma' ve kritik dosyaları dondurarak yönetme stratejisine dayandığını vurgulayan Başol, iki aşamalı planın da bunu gösterdiğini söyledi.

Ancak ateşkesin kapsamının muğlak olduğuna dikkat çekti. Tarafların kırmızı çizgilerinin sert olduğunu belirten Başol, özellikle Lübnan ve Hürmüz dosyalarının anlaşmayı daha başlangıçta kırılgan hale getirdiğini dile getirdi. Bu nedenle sürecin Camp David benzeri kapsamlı bir barışla sonuçlanmasının zor olduğunu ifade eden Başol, 'En iyi ihtimalle sınırlı, teknik, parçalı ve sürekli yeniden pazarlık gerektiren bir düzenleme ortaya çıkacaktır' dedi.

ABD ve İran'ın anlaşmaya olan ihtiyacının farklı nitelikler taşıdığını vurgulayan Başol, Washington yönetiminin önceliğinin İran'la tarihsel bir uzlaşmadan ziyade savaşı kontrol altına almak, enerji piyasalarındaki şoku sınırlamak ve yeni bir Orta Doğu bataklığına saplanmamak olduğunu söyledi. İran açısından ise daha 'varoluşsal' bir ihtiyaç söz konusu. Başol, Tahran yönetiminin ekonomik nefes alma, yaptırım baskısının hafifletilmesi ve rejimin iç meşruiyetinin korunmasını hedeflediğini ifade etti.

Nihai anlaşma arayışının merkezinde nükleer sınırlamalar karşılığında yaptırımların hafifletilmesinin yer aldığını söyleyen Başol, tarafların bunu tam bir uzlaşmadan ziyade daha maliyetli bir savaşın büyümesini engelleyen bir 'çıkış kapısı' olarak gördüğünü ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Başol, hukuki bir statü değişikliğinden ziyade fiili bir düzenlemenin söz konusu olduğunu belirtti.

Başol, tüm bu veriler ışığında ateşkesin ve olası anlaşmanın kalıcılığına ilişkin beklentinin düşük olduğunu yineleyerek, 'Orta-alt düzeyde bir ihtimalden söz edebiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:26:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.