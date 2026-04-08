Driscoll İstifa Etmeyecek

08.04.2026 11:21
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll, istifa planı olmadığını belirtti, iddialara yanıt verdi.

ABD basınında, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un görevden alınacağı iddiaları üzerine Driscoll, Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görevinden istifa etmeyi planlamadığını söyledi.

Driscoll, Washington Post'a, görevden alınacağına ilişkin ABD basınında yer alan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll, "Başkan (Donald) Trump'ın emrinde görev yapmak, hayatımın en büyük onuruydu ve Amerika'ya dünyanın gördüğü en güçlü kara savaş gücünü sağlamaya odaklanmaya devam ediyorum. Ordu Sekreteri olarak ayrılma veya istifa etme planım yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly de Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump, Driscoll gibi liderlerin yardımıyla ordumuzda hazırlık ve ölümcüllüğe odaklanmayı etkili bir şekilde yeniden sağladı. ABD ordusunun olağanüstü yeteneği, savaşçılarımızın Destansı Öfke Operasyonu kapsamında tüm ölçütlerini karşılaması veya aşmasıyla ve İran'ın askeri yeteneklerinin her geçen gün daha da azalmasıyla tam olarak sergileniyor." dedi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Driscoll dahil olmak üzere, her askeri hizmet kolunun sekreterleriyle mükemmel çalışma ilişkileri sürdürdüğünü söyledi.

"Parnell'ın, Driscoll'un yerini almak istediği" iddiası

Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi olup ismini vermek istemeyen yetkililer, Parnell'ın, Driscoll'un görevden alınması durumunda Kara Kuvvetleri Sekreteri olmak istediğini öne sürdü.

Yetkililer, Hegseth ve Driscoll'un, Hegseth'in birkaç ordu subayının terfilerini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda anlaşmazlık yaşadığını iddia etti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un geçen hafta "derhal emekli olacağını" açıklanmasının aylardır planlandığını ileri süren yetkililer, Hegseth'in geçen yıl onu görevden alma konusunda fikir beyan ettiğini ancak Driscoll'un bunu engellemenin yollarını bulduğunu ileri sürdü.

The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Driscoll'un görevde kalıp kalmamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtmiş, bir Pentagon yetkilisi ise Driscoll'un yakın zamanda görevden ayrılmasının beklendiğini öne sürmüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı George'un emekli olacağı bildirilmişti

Pentagon, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

