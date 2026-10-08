DSNS, Kramatorsk'ta Rus ordusunun saldırısında 30 ölü, 18 yaralı olduğunu duyurdu - Son Dakika
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DSNS, Kramatorsk'ta Rus ordusunun saldırısında 30 ölü, 18 yaralı olduğunu duyurdu

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DSNS'ye göre Rus ordusunun Kramatorsk'ta yolcu otobüsüne saldırısında 30 kişi öldü, 18 kişi yaralandı ve otobüste yangın çıktı. Zelenskiy, otobüs durağının güdümlü bombayla vurulduğunu ve 10 bölgede yıkım oluştuğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsünü hedef alması sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

DSNS'den yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kramatorsk'ta yolcuları taşıyan otobüse saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonrası otobüste yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

10 bölgede hasar meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki otobüs durağını güdümlü bomba kullanarak hedef aldığını açıkladı.

Başkent Kiev'e de gece saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün ve yarın müttefiklerimizle önemli görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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