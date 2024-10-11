DSÖ'den Gazze'deki Hastaneler İçin Endişe

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerinin boşaltılması talebinin ardından oradaki hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Artan çatışmalar ve (İsrail'in) Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kapsayan mevcut tahliye talepleri arasında buradaki hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanan Peeperkorn, hastalar, sağlık çalışanları, hastaneler ve ambulanslar dahil sivilleri ve sağlık hizmetlerini korumak için mümkün olan her türlü önlemin alınması çağrısında bulundu.

Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, bu hastanelerin boşaltılması için DSÖ'den destek talebinde bulunduğunu ancak DSÖ'nün Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik misyonunun 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde (İsrail tarafından) engellendiğini kaydetti.

"Dün itibariyle Kamal Advan Hastanesinde 19, El-Avde Hastanesinde 41 ve Endonezya Hastanesinde 28 hasta olduğu tahmin ediliyor." diyen Peeperkorn, Kamal Advan ve El-Avde hastanelerinin kısmen hizmet verebildiğini ancak Endonezya Hastanesinin artık hizmet sağlayamadığını ifade etti.

Peeperkorn, "Bu üç hastane, Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel kalan son üç hastaneydi." dedi.