DSÖ Filistin Temsilcisi: Refah\'a yönelik saldırılar felaketlere yol açacak

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Bu kadar çok insanın yaşadığı Refah'a yönelik saldırılar olağanüstü felaketlere yol açacak ve bunun daha fazla bedeli olacak." dedi.
DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarının sürdüğünü belirten Peeperkorn, saldırılardan önce burada 300 bin kişinin yaşadığını hatırlattı.
Peeperkorn, "Şu anda inanılmaz derecede küçük bir yer olan Refah'ta 1,5 milyondan fazla kişi sıkışmış durumda. Burada insanların yüzündeki korkuyu görüyorsunuz. Bu kadar çok insanın yaşadığı Refah'a yönelik saldırılar olağanüstü felaketlere yol açacak ve bunun daha fazla bedeli olacak." diye konuştu.
Refah'a yönelik saldırıların yeni bir yerinden edilme dalgasına neden olacağına dikkati çeken Peeperkorn, bunun yaşanması halinde halihazırda zihinsel olarak yorulmuş ve korkmuş olan Gazzelilere yönelik ayrı bir odaklanmanın gerekeceğini vurguladı.
Peeperkorn, Kasım 2023 sonrasında DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım misyonlarının yalnızca yüzde 40'ının gerçekleşebildiğini kaydederek, bu oranın bu yıl daha düşük seviyede olduğunu bildirdi.
DSÖ misyonlarının reddedildiğini, engellendiğini veya ertelendiğini söyleyen Peeperkorn, bu durumun "anlamsız" olduğunu dile getirdi.
Peeperkorn, Gazze'de ateşkes sağlanmaması ve insani koridorun açılmaması halinde DSÖ ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarının çalışmalarını sağlıklı şekilde gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.
Zaman zaman bağlantıda sorun yaşayan ve sesi kesilen Peeperkorn, Gazze'deki birçok hastanenin işlevsiz olduğunu, hizmet verenlerin de eksiklikler nedeniyle tam anlamıyla ihtiyaçlara cevap veremediğini belirtti.
DSÖ Acil Sağlık Görevlisi Teresa Zakaria, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatması ve buraya sığınan Filistinlileri silah zoruyla tahliye etmesiyle ilgili soru üzerine, sivillerin, hastaların ve hastane içindeki yerinden edilmiş nüfusun korunmasının en önemli şey olduğunu aktardı.
Zakaria, İsrail'in hastanenin tahliye edilmesi yönünde "emir vermesinden" haberdar olduklarını belirterek hastanedekilerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini ifade etti.
DSÖ'nün bu konuda soruşturma yürütecek konumda olmadığını kaydeden Zakaria, bu durumun görev alanlarının dışında olduğunu söyledi.
Zakaria, DSÖ'nün sivilleri korunması yönündeki çağrısını da yineledi.
İsrail, Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri zorla tahliye etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri silah zoruyla tahliye etmişti.
Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nasır Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi hastaneyi terk etmeye zorlamıştı.
İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine ve çevresine ateş açtığı, binanın avlusunda bir koridor oluşturarak buradaki Filistinlileri sıra halinde binadan çıkardığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun hastanede etrafındaki kuşatmayı sürdürdüğü bildirilirken, yerel medyada "askerlerin hastaneyi işgale hazırlandığı" yönünde haberler yer almıştı.
Hastaneden tahliyeye zorlanan Filistinlilerin sayısına ilişkin ise henüz net bilgi alınamadı.
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