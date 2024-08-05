DSÖ, İsrail'in muhtemel saldırılarına karşı Lübnan'a ilaç yardımı yaptı

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), İsrail'in muhtemel saldırılarına karşı Lübnan'a, tedbir amaçlı 32 ton ilaç yardımında bulunduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, DSÖ'nün gönderdiği ilaç yardımı, Beyrut Refik Harir Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve DSÖ heyeti tarafından karşılandı.

Haberde, muhtemel savaştaki yaralıların tedavisinde kullanılacak 32 tonluk acil tıbbi yardım malzemesi ve ilaçlarının Lübnan tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Abyad, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin savaş istemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz ilk günden beri Gazze'den Lübnan'a ve güneyine kadar uzanan bir ateşkes talep ediyoruz, ancak sadece Gazze'de değil, Lübnan'da ve bölgenin diğer yerlerinde her gün gerçekleşen İsrail saldırılarını da görüyoruz. Sağlık sektörü olarak herhangi bir acil duruma karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaktan başka bir şey yapamayız."

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenliyordu.

Ancak İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te 27 Temmuz'da yaşanan ölümcül saldırının ardından İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası taraflar arasındaki çatışmalar daha da tırmandı.