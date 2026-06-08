Uganda'da 19 Ebola vakası; 14'ü KDC kaynaklı - Son Dakika
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Uganda'da 19 Ebola vakası; 14'ü KDC kaynaklı

08.06.2026 14:22
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DSÖ Genel Direktörü Tedros, Uganda'da 19 Ebola vakası tespit edildiğini, bunlardan 14'ünün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişiler olduğunu açıkladı. Salgının nadir Bundibugyo varyantından kaynaklandığı ve henüz onaylı tedavisi bulunmadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) gelenlerin oluşturduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, Uganda'da görülen Ebola salgınına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Uganda'nın Ebola salgınına karşı hızlı ve etkili yanıt verdiğini belirten Ghebreyesus, sınırda yapılan taramaların komşu KDC'den gelen vakaların tespit edilmesine yardımcı olduğunu, ülkenin gözetim, test ve vaka yönetim sistemlerinin istikrarlı şekilde çalıştığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Şimdiye kadar teyit edilen 19 vakadan 14'ü KDC'den giriş yapan kişiler, 5'i ise Uganda vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ve bölgedeki ortaklarıyla ülkenin bu müdahaleye öncülük ettiği süreçte Uganda'yı desteklediğini belirten Ghebreyesus, "Süregelen işbirliğiyle bu salgının kontrol altına alınabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da 19 Ebola vakası; 14'ü KDC kaynaklı - Son Dakika

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