DÜ öğrencisi yaban mersini üretimi yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DÜ öğrencisi yaban mersini üretimi yapıyor

Düzce Üniversitesi öğrencisi Bilal Köse, yaban mersini üretimi yapmak için harekete geçti. Köse, arazisinin uygun olduğunu belirleyerek fidanları toprakla buluşturdu. İleriki senelerde tesis kurma hedefi olan Köse, üretimin nihai hedefinin 40 ton olduğunu belirtti.

24.07.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Bilal Köse, 20 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapıyor.

İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Köse, çocuk yaşlarından bu yana ilgi duyduğu tarım alanında üretime katkı sağlamak için harekete geçti. DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Çiçek ile yaptığı araştırmada arazisinin yaban mersini üretimine uygun olduğunu belirleyen Köse, fidanları toprakla buluşturdu.

Köse, AA muhabirine, daha önce kiralık arsalarda tarım yaptıklarını belirterek, Prof. Dr. Çiçek'in de desteğiyle ailesinin hayalini kurduğu tropikal meyve yetiştiriciliğini gerçekleştirdiğini anlattı.

Yetiştiriciliğe 2 bin fidanla başladıklarını aktaran 21 yaşındaki Köse, "Daha sonra yan taraftaki araziyi kiralayarak 4 bin fidan daha ekleme yaptık. 2022'den beri yaban mersini yetiştiriciliği yapıyoruz, bu sene tarlanın küçük bir kısmından ilk hasadımızı aldık, asıl hasadımız seneye başlayacak." dedi.

Bu işe üretici olarak başladıklarını, talebi görünce hedeflerini artırdıklarına değinen Köse, "Üretici olarak başladık ama talebi gördükçe, bunu paketleyip, işleyip meyve suyu olsun, reçel olsun, özü olsun ileriki senelere doğru tesis kurma hedefimiz var." diye konuştu.

Köse, girişimde bulunma hayali olan yaşıtlarına tavsiyede bulunarak, şöyle devam etti:

"Bu iş ailenin zoruyla ya da sadece maddi kazanç için yapılacak bir iş değil. Sürekli içindesiniz, havalar çok sıcakken de buradasınız, çok soğukken de. Yani sadece maddi olmaz biraz da istemek gerekiyor. Her gencin isteği farklı oluyor. Kimisi yazılımcı olmak istiyor, kimisi bu işlere heves ediyor, ben de bu işi isteyerek yapıyorum."

Kurulum aşamasını öz kaynaklarla yaptıklarını anlatan Köse, tesisleşme süreçlerinde Düzce Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden destek almak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Köse, üretimde nihai hedeflerinin 40 ton olduğunu, 20 dönüm araziden bu yıl 1,5 ton, önümüzdeki yıl ise 10-12 ton verim beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Bilal Köse, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜ öğrencisi yaban mersini üretimi yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: DÜ öğrencisi yaban mersini üretimi yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement