Düğün Konvoyuna Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Konvoyuna Cezalar

Düğün Konvoyuna Cezalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Hınıs'ta düğün konvoyunda trafiği engelleyen sürücülere 540 bin lira ceza verildi.

ERZURUM'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyunda trafiği engelledikleri belirlenen 6 araç sürücüsüne toplam 540 bin lira ceza uygulandı. Sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos'ta Hınıs ilçesinde, düğün konvoyunun trafiği kısmen engellediği ve havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine inceleme ve araştırma yaptı. Konvoyla ilgili operasyonda 1 taşıma ruhsatlı 9 milimetre tabanca, bu tabancaya ait 28 mermi ile seri numaraları kazınmış 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 2 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı, haklarında, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, seri numaraları kazınmış kurusıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 kişiye, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında kişi başı 15 bin 29 lira olmak üzere toplam 30 bin 58 lira idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede, düğün konvoyu oluşturup trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araç başına 90 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar ayrıca 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Erzurum, Güncel, Hınıs, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Konvoyuna Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum 700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
Belçika’da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi
’Erkeklik gururu’ bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı 'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

11:36
Beşiktaş’ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
11:23
Düğünde pes dedirten takı Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı
Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 11:40:01. #7.13#
SON DAKİKA: Düğün Konvoyuna Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.