Düğün konvoyunun önünü böyle kesip, damattan bahşişi kopardılar - Son Dakika
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Düğün konvoyunun önünü böyle kesip, damattan bahşişi kopardılar

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir düğünde konvoyun önü, yol ortasına kurulan 'okey masası' ile kesildi. Damadın arkadaşları, damattan para alana kadar masadan kalkmayarak ilginç bir eğlenceye imza attı. Damat, bahşişleri verdikten sonra masadakiler ile fotoğraf çektirdi ve konvoyun yoluna devam etti.

30.07.2024 08:59
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Düğün konvoyunun önünü böyle kesip, damattan bahşişi kopardılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir düğünde konvoyun önü daha önce hiç görülmemiş bir şekilde yol ortasına kurulan 'okey masası' ile kesildi.

İlginç olay, kent merkezine bağlı Halımorlu köyünde yaşandı. Muhammed Sefa ve Nazik Aydoğmuş çifti geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Damat Sefa Aydoğmuş gelin evinden eşini aldıktan sonra düğün salonuna doğru yola koyulduğu esnada bir anda yol ortasına okey masası kuran damadın arkadaşları konvoyun önünü kesti. Damada, "Gel Sefa eksik var" diyerek seslenen gençler, damattan para alana kadar masadan kalkmayarak ilginç bir eğlenceye imza attı. Damadın da tüm konvoyu bekleterek masadaki maden suyunu açması ve okey oynaması dikkat çekti. Damat Aydoğmuş masadakilere bahşişlerini verdikten ve okey oynadıktan sonra masadakiler ile fotoğraf çektirdi. Bahşişi alan damadın arkadaşları ise masayı kaldırıp konvoyun yolunu açtı.

Kaynak: İHA

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