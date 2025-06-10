Düğünde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, Yakacık Mahallesi'nde yapılan düğündeki aramada O.K'nin (60) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 35 fişek ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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