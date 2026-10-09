Duman nedeniyle Malezya Batu Pahat'ta yaklaşık 200 okul ve kreşte eğitime ara verildi - Son Dakika
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Duman nedeniyle Malezya Batu Pahat'ta yaklaşık 200 okul ve kreşte eğitime ara verildi

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Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle Singapur'da hava kirliliği dünyanın en yüksek seviyesine ulaştı. Malezya'nın Johor eyaletindeki Batu Pahat ilçesinde yaklaşık 200 okul, anaokulu ve kreşte eğitime ara verildi; Kuala Lumpur en kirli ikinci kent oldu.

Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman sebebiyle Singapur'da hava kirliliği dünyanın en yüksek seviyesine ulaştı.

BBC'nin haberine göre hava kalitesi verilerini yayımlayan IQAir, Singapur'daki hava kalitesinin çarşamba öğleden sonra "çok sağlıksız" aralığında ölçüldüğünü açıkladı.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA) da yaptığı yazılı açıklamada, 5 bölgenin tamamında havanın "sağlıksız" düzeyde olduğuna işaret etti.

NEA, Güneydoğu Asya'nın büyük bölümünde gelecek günlerde kuru hava beklenmesi nedeniyle yangın riskinin artacağı ve sınırları aşan dumanın etkisinin yüksek seviyede kalacağı uyarısında bulundu.

Singapur'da her yıl Formula 1 yarışını organize eden Singapore GP Pte LTD'nin sözcüsü de görüş mesafesi, halk sağlığı ya da operasyonlarla ilgili sorun çıkması durumunda ilgili kurumlarla yakın çalışarak durumu değerlendireceklerini, etkinliğe ilişkin ortak kararların bunun ardından alınacağını belirtti.

Formula 1 organizasyonunun sözcüsü ise koşulların şu an endişe verici seviyede olmadığı bilgisini paylaştı.

Malezya'da eğitime ara verildi

IQAir'in paylaştığı verilere göre, daha önce listenin başında yer alan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ise dünyanın en kirli ikinci kenti oldu.

Hava kalitesinin düştüğü Malezya'nın Johor eyaletindeki Batu Pahat ilçesinde yaklaşık 200 okul, anaokulu ve kreşte eğitime ara verildi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırdı.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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