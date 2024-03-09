Dün güneşli havanın tadını çıkarıyorlardı, bugün karla kaplandılar - Son Dakika
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Dün güneşli havanın tadını çıkarıyorlardı, bugün karla kaplandılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir gün öncesinde güneşli havanın tadını çıkaran mahalleli bugün karla buluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Dün tarlalarında çalışan vatandaşlar yerde büyüyen yabani menekşeleri görürken bu sabah beyaz örtüyle uyandılar. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetrelere kadar ulaştı. Mahalle sakinleri mevsimlerin değiştiğini ve bu durumun tarım ürünlerine olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

09.03.2024 23:38  Güncelleme: 00:01
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Dün güneşli havanın tadını çıkarıyorlardı, bugün karla kaplandılar

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir gün öncesinde güneşli havanın tadını çıkaran mahalleli bugün karla buluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Dün güneşli havada tarlalarında çalışan vatandaşlar yerde büyüyen yabani menekşeleri görürken bu sabah beyaz örtüyle uyandı. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetrelere kadar ulaştı. Dün tarlasında güneşli hava olduğunu belirten Meryem Kazın, bahçesinde yabani menekşeler olduğunu belirtti. Karla kaplı güne uyanan Mehmet Kazın, "Dün hava güzeldi sabah baktık kar yağıyor. Eskiden çok kar yağardı mevsimler aylarına göreydi. Şimdi ise kışın baharı yaşıyoruz" dedi.

"Bu sene hep günlük güneşli geçti"

Emine Kazın, "Mevsimler şaşırdı diyebiliriz. Önceden bu mahallede Ekim ayında başlardı kar yağışı ve bir, iki metrelere kadar çıkardı. Artık mevsimler değişiyor yaz kışa, kış ise yaza dönüyor. İlk kar Aralık ayında yağdı ve aşırı derecede yağmadı. Bu sene hep günlük güneşli geçti. Şimdi ise karla karşılaşıyoruz. Fındıklar da havalara aldandı tomurcuklar çiçek açtı. Bundan sonraki süreçte durumlar değişir umarım yoksa fındık toplayamayız ve kötüye gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün güneşli havanın tadını çıkarıyorlardı, bugün karla kaplandılar - Son Dakika

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