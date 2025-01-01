Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Bulacak - Son Dakika
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Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Esnaf ve sanatkarlara yönelik Dünya Ahileri Ödülleri, Nisan 2025'te Türkiye'de verilecek.

01.01.2025 12:56
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(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte, Türkiye'de ilk kez "Dünya Ahileri Ödülleri"ni vererek esnaf ve sanatkarların toplumsal kalkınma ve dayanışmadaki rolünü ödüllendirecek. Ödüller, bu yıl nisan ayında sahiplerine takdim edilecek.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte "Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesinde, İstihdamın Arttırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" başlıklı bir proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez altı kategoride "Dünya Ahileri Ödülleri" verilecek. Ödüller, 2025 yılının nisan ayından sahiplerine verilecek.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ekonomik ve kültürel mirası olarak kabul ettiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızla yönelik 20024 yılından başlayarak her yıl 'Dünya Ahileri Ödülleri' verilecektir. İleri ki yıllarda Türk Dünyası başta olmak üzere dünya çapında verilmesi planlanan ödüller; unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel el sanatlarını, kuşaktan kuşağa aktarılan esnaf ve sanatkarları kapsamaktadır.

Ödüller; ayriyeten toplumsal rol model olacak çıraklıktan başlayarak işletme kuran KOBİ'den sanayi işletmelerine, büyük ölçekli yatırımlara giden başarı hikayelerini, sanat, kültür ve üretimi bir arada yaşatan meslekleri ve girişimleri de değerlendirmektedir.

Kitle iletişim araçları başta olmak üzere sosyal medyayı aktif kullanarak üyeleriyle motivasyonunu, toplumsal bilgilendirmeyi sağlayan esnaf ve sanatkarlara, onların kurduğu meslek örgütleri de ödül değerlendirmesi içinde yer almaktadır.

Bu yıl 6 Şubat depremi dolayısıyla 'Afetin Esnafları' başlığıyla esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı süreçler kamuoyuna tekrar anlatılacak ve bu konuda duyarlık sürdürülecektir. Bu vesile ile ödüle layık görülen esnaf ve sanatkar ustalarımızı, onların bağlı oldukları meslek örgütlerini, hizmet verdikleri şehirlerimizi tebrik eder, bereketli işler dileriz."

Kaynak: ANKA

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